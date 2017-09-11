Саакашвили об украинском паспорте: украли в автобусе на границе

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом "пришла полиция и украла паспорт".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", — сказал Саакашвили на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что сейчас его паспорт находится у правоохранителей. Вместе с тем, он отметил, что не считает себя преступником в связи с инцидентом с прорывом границы Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил ряд европейских стран и в воскресенье вечером прорвался через границу Украины с Польшей. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.