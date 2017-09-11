Саакашвили будет консультироваться "с разными политическими силами"

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что решение о своих дальнейших действиях в Украине примет после консультаций "с разными политическими силами".

"Я сейчас консультируюсь с разными политическими силами (о дальнейших планах — ред.). Где они будут, там и я буду, мы над этим работаем", — сказал Саакашвили на пресс-конференции во Львове, которую транслировали в прямом эфире РИА Новости Украина.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов, где намерен провести ряд встреч с политиками и дать пресс-конференцию.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.