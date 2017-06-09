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    Навстречу безвизу. Создана "горячая линия" для украинцев

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    Европа открывает для украинцев свои границы (743)

    (обновлено: )61501
    МИД создал рабочую группу, которая будет информировать украинцев по круглосуточной "горячей линии" о вопросах безвизовых поездок в ЕС - она будет работать с 00 часов 00 минут 11 июня 2017 года до 00 часов 00 минут 12 июня (по киевскому времени).
    Загранпаспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. МИД Украины создал рабочую группу, которая будет информировать украинцев по круглосуточной "горячей линии" о вопросах безвизовых поездок в ЕС, сообщает консульский департамент МИД Украины в пятницу вечером в Facebook.

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    "Информируем, что с целью оперативного реагирования и создания благоприятных условий гражданам Украины для безвизового въезда в государства-члены ЕС в МИД создана рабочая группа, которая будет работать круглосуточно с 00 часов 00 минут 11 июня 2017 года до 00 часов 00 минут 12 июня (по киевскому времени) по номерам телефонов: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с въездом в страны ЕС в безвизовом режиме, просим контактировать с рабочей группой по указанным телефонам", — говорится в сообщении.

    Департамент консульской службы МИД Украины/Facebook, 9 июня 2017

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз вступит в силу с полуночи 11 июня. Консульский департамент МИД Украины предупреждает граждан страны, что безвизовый режим будет вступать в силу постепенно в течение ночи 11 июня в соответствии с местным временем каждой из стран Шенгенской зоны.

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