наверх
10.03.201801:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко вернул с подписью в Раду закон о языковых квотах на ТВ

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (151)

    (обновлено: )474016
    Сообщение о том, что закон № 5313 возвращен с подписью президента Украины, появилось на сайте Верховной Рады. Обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Можно официально утверждать, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении, согласно которому обязательная часть украиноязычного контента на телевидении должна быть не менее 75% от общего объема.

    Читайте также: Квоты на язык, визы с РФ и отставки в Кабмине. Мнение Золотарева

    Сообщение о том, что закон № 5313 возвращен с подписью президента Украины, появилось на сайте Верховной Рады.

    Напомним, несколько дней назад украинский гарант сообщал, что подписал этот закон, однако сделал это в беседе с журналистами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине