наверх
10.03.201801:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тука рассказал, когда можно начать обсуждать введение визового режима с РФ

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (108)

    (обновлено: )89205
    По мнению Георгия Туки, с точки зрения безопасности внутри Украины Служба безопасности и Министерство внутренних дел имеют достаточно возможностей обеспечивать порядок и при имеющемся режиме.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Вопрос введения визового режима с Россией можно будет обсуждать после профессиональной оценки всех рисков для работающих в РФ украинцев Министерством иностранных дел и Минэкономразвития. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "112 Украина".

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Визовый режим с Россией. Назло бабушке...

    "Этим вопросом должны заниматься в первую очередь не политики и не люди, которые не являются специалистами в этом вопросе. Я до сих пор не слышал профессиональных оценок от МИД и от Министерства экономики и развития, – какие последствия будут для Украины после принятия такого решения… Насчет тех нескольких миллионов наших граждан, которые работают в РФ и какова их будет судьба, – это меня интересует как госслужащего гораздо больше. Ответа профессионалов я пока не слышал", – заявил Тука.

    По словам замминистра, с точки зрения безопасности внутри Украины Служба безопасности и Министерство внутренних дел имеют достаточно возможностей обеспечивать порядок и при имеющемся режиме.

    Читайте также: Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине