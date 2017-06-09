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    Политика

    Безвиз для украинцев вступит в силу поэтапно

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (743)

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    Министерство иностранных дел Украины предупредило граждан, что безвизовый режим заработает по времени стран Шенгена в течение ночи 11 июня: в 00:01, 01:01, 02:01 и 03:01.
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Консульский департамент МИД Украины предупреждает граждан страны, что безвизовый режим будет вступать в силу постепенно в течение ночи 11 июня в соответствии с местным временем каждой из стран Шенгенской зоны.

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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    "В воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов 00 минут, вступает в силу решение Европейского союза о безвизовых поездках граждан Украины. Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют осуществить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может отличаться от украинского", — говорится в пятницу в сообщении департамента в Facebook.

    Департамент консульской службы МИД Украины/Facebook, 9 июня 2017

    МИД просит украинцев при планировании путешествий тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в другую страну с целью избежания недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля.

    Как передает агентство УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах, безвизовый режим должен заработать в соответствии с часовыми поясами Европейского континента. В частности, первыми странами, которые откроют безвизовый режим для граждан Украины, станут Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, смогут посещать эти страны уже начиная с 00.01 по киевскому времени.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

    По данным агентства, следующими странами с 01.01 11 июня станут еще 24 страны. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Германия, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Монако, Лихтенштейн, Люксембург, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция. В 02.01 по киевскому времени безвизовый режим откроется с Португалией. Последней страной, которая откроет для украинцев свои двери, станет Исландия. Это произойдет в 03.01 по киевскому времени.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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