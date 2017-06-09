Безвиз для украинцев вступит в силу поэтапно

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Консульский департамент МИД Украины предупреждает граждан страны, что безвизовый режим будет вступать в силу постепенно в течение ночи 11 июня в соответствии с местным временем каждой из стран Шенгенской зоны.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

Читайте также: Как безвиз угробит Украину

"В воскресенье, 11 июня 2017 года, начиная с 00 часов 00 минут, вступает в силу решение Европейского союза о безвизовых поездках граждан Украины. Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют осуществить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может отличаться от украинского", — говорится в пятницу в сообщении департамента в Facebook.

Департамент консульской службы МИД Украины/Facebook, 9 июня 2017

МИД просит украинцев при планировании путешествий тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия в другую страну с целью избежания недоразумений на границе и сокращения времени прохождения паспортного контроля.

Как передает агентство УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах, безвизовый режим должен заработать в соответствии с часовыми поясами Европейского континента. В частности, первыми странами, которые откроют безвизовый режим для граждан Украины, станут Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, смогут посещать эти страны уже начиная с 00.01 по киевскому времени.

По данным агентства, следующими странами с 01.01 11 июня станут еще 24 страны. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Германия, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Монако, Лихтенштейн, Люксембург, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция. В 02.01 по киевскому времени безвизовый режим откроется с Португалией. Последней страной, которая откроет для украинцев свои двери, станет Исландия. Это произойдет в 03.01 по киевскому времени.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.