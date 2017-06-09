Жители Донбасса и Крыма должны ездить в ЕС по биометрике - Мингарелли

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Жители Крыма и Донбасса, если они являются гражданами Украины, имеют право на поездки в Европу без виз при наличии биометрического паспорта, как и все остальные украинцы, сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу с 11 июня.

"Я настаиваю, что все те, кто имеют биометрические паспорта, смогут путешествовать в 30 западных европейских стран без каких-либо визовых требований. <…> Потому что некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию. Все украинские граждане, где бы они ни жили, и которые имеют биометрический паспорт, могут путешествовать без визы", — цитирует Мингарелли УНИАН.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца. "Если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, — внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", — заявлял Порошенко.