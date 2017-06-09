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    Два скандальных депутата вышли из группы "Воля народа" в Раде

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    Народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который покинул в минувшем году территорию Украины, ранее уже заявлял о выходе из группы "Воля народа".
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    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июг — РИА Новости Украина. Народные депутаты Александр Онищенко и Сергей Мельничук покинула депутатскую группу "Воля народа" в парламенте, сообщил спикер Верховнрй Рады Андрей Парубий после "часа вопросов" к правительству.

    Парубий отметил, что о выходе Онищенко он объявил по просьбе группы.

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    Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    Отметим, в марте Мельничук вышел из парламентской коалиции.

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