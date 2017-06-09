Член НАПК подал в отставку

УНИАН

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.

О своем решении Рябошапка сообщил в Facebook.

"Поддерживая требования общества и правительства, с целью скорейшего налаживания эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, я сегодня подал в Кабинет Министров Украины заявление об отставке с должности члена Агентства. Ситуация вокруг работы Национального агентства требует немедленного решения, ведь промедление с этим дискредитирует не только идею эффективного органа по предупреждению коррупции, но и усиливает разочарование наших соотечественников в возможность добиться ощутимых результатов в преодолении коррупции. НАПК — мощный и потенциально чрезвычайно эффективный элемент антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Однако, этот инструмент не используется по назначению", — написал Рябошапка.

Он также сообщил, что вместе с Русланом Радецким (членом НАПК — Ред.) предлагал собственный план вывода агентства из кризиса, однако, он был отвергнут другими коллегами. Рябошапка призвал народных депутатов как можно быстрее поддержать законопроект о "перезагрузке" НАПК в первом чтении и в целом как закон.

"Несмотря на отставку, готов любым способом и в дальнейшем помогать в восстановлении эффективной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — говорит также Рябошапка.

Ранее сообщалось, что министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку.Также свою должность покинул и министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.