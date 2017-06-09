Нардепы решили "не перетруждаться" в пятницу (повестка дня)

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 июня, пройдет очередное пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва; начало — в 10.00.

После регистрации народных депутатов состоится традиционный для пятницы "час вопросов к правительству", который, согласно повестке дня заседания, продлится до 11.00. Затем запланировано оглашение депутатских запросов.

Отметим, что всего в повестке дня (см. здесь), обнародованной на официальном сайте парламента, значится рассмотрение нардепами двух законопроектов в первом чтении: проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно улучшения инвестиционных возможностей в сфере производства электроэнергии из альтернативных источников" и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью).

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В 13.00 запланирован раздел "Разное", на который, как известно, остаются лишь самые "стойкие" нардепы.

Напомним, Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.