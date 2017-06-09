США имеют "креативные решения" по урегулированию в Донбассе - Климкин

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. У США есть "очень креативные решения" по формату своего участия в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Они (США — ред.) сейчас определяются, работать ли в параллельном формате с элементами тесной координации, одновременно с привлечением к некоторым элементам в нормандском формате, или это будут другие (варианты — Ред,). К сожалению, без согласования с нашими друзьями сказать этого не могу, но работаем в режиме реального времени. Там есть очень креативные решения, может в ближайшее время и услышите, я даже много сказал сейчас, но тем не менее могут быть интересные решения, нам ними работаем", — сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, без участия США достичь прогресса будет очень тяжело, поэтому так или иначе США должны участвовать в урегулировании конфликта.

Также, по мнению Климкина, сейчас нужно попробовать достичь реальной безопасности в Донбассе, усиления СММ ОБСЕ, а также в Донбассе нужна вооруженная полицейская миссия.

"Я считаю, что нам нужна вооруженная полицейская миссия, над этим работаю", — отметил Климкин, отметив, что обсуждал вопрос миссии накануне с главой ОБСЕ.

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.