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    Луценко вылетел в Гаагу для встречи с прокурором МУС

    (обновлено: )95213
    Согласно информации, будет обсуждаться возможность рассмотрения Международным уголовным судом преступлений, совершенных против участников Революции достоинства.
    Луценко вылетел в Гаагу для встречи с прокурором МУС
    Лариса Сарган / Facebook

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко улетела в Гаагу, где состоится встреча с прокурором Международного уголовного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в Facebook.

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    Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила: "Воскресенье, вечер. Курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждения возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции достоинства".

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 20-х числах ноября намерен провести в Гааге переговоры с представителями Международного уголовного суда о подследственности расследования событий на Майдане.

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