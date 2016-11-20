Луценко вылетел в Гаагу для встречи с прокурором МУС

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с генпрокурором Юрием Луценко улетела в Гаагу, где состоится встреча с прокурором Международного уголовного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в Facebook.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила: "Воскресенье, вечер. Курс на Гаагу. Впереди переговоры с представителями Международного уголовного суда. Обсуждения возможности рассмотрения МУС преступлений, совершенных против участников Революции достоинства".

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 20-х числах ноября намерен провести в Гааге переговоры с представителями Международного уголовного суда о подследственности расследования событий на Майдане.