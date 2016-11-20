ОБСЕ: доступ миссии на всех участках разведения сил в Донбассе ограничен

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Доступ миссии ОБСЕ на всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе по-прежнему ограничен. Об этом говорится в отчете наблюдателей в Facebook.

При этом наблюдатели могут выполнять частичный мониторинг.

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На участке Петровское/Богдановка ВСУ, ЛНР, ДНР по-прежнему не могут гарантировать безопасность для наблюдателей СММ – участок не разминирован.

В ОБСЕ в очередной раз призывают СЦКК обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для СММ и координировать разминирование.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации зафиксировали факты нарушений в населенном пункте Стыла, в районе были найдены части боеприпасов для РСЗО.