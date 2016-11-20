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    ОБСЕ: доступ миссии на всех участках разведения сил в Донбассе ограничен

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    Донбасс: разведение сил под обстрелами. (1028)

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    Согласно информации, на участке Петровское/Богдановка по-прежнему нет гарантии безопасности для наблюдателей СММ. Как сообщается, участок не разминирован.
    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Доступ миссии ОБСЕ на всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе по-прежнему ограничен. Об этом говорится в отчете наблюдателей в Facebook.

    Обстрелы в промзоне Авдеевки
    Украинское фото
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    При этом наблюдатели могут выполнять частичный мониторинг.

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    На участке Петровское/Богдановка ВСУ, ЛНР, ДНР по-прежнему не могут гарантировать безопасность для наблюдателей СММ – участок не разминирован.

    В ОБСЕ в очередной раз призывают СЦКК обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для СММ и координировать разминирование.

    Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации зафиксировали факты нарушений в населенном пункте Стыла, в районе были найдены части боеприпасов для РСЗО.

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