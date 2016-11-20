Парубий на заседании ПА НАТО: Украина защищает от РФ "весь свободный мир"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе заседания Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что украинские военные, "сдерживая российскую агрессию", "защищают весь свободный мир".

Заседание Парламентской ассамблеи НАТО проходит 19-21 ноября в Турции, участие в нем принимает украинская делегация во главе с Андреем Парубием.

Обращаясь к Комитету гражданского измерения безопасности ПА НАТО, спикер ВР подчеркнул, что особое партнерство с НАТО – это не только возможность реформировать сектор безопасности, но и менять общество в целом.

"Нам приходится проводить большой пласт реформ, одновременно останавливая агрессию одной из мощнейших армий – Российской Федерации. Убежден, что на границе наши ребята, сдерживая российскую агрессию, защищают не только Украину, но и весь свободный мир", — цитирует пресс-служба парламента Парубия, который находится с визитом в Турции.

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При этом он добавил, что "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах Альянса".

Напомним, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел пройдет 7 декабря.

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Двухдневный саммит Североатлантического альянса состоялся в июле в Варшаве. Лидеры государств-участников договорились продлить небоевую миссию в Афганистане, задействовать самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые будут использованы в операции против террористов без захода на территорию Сирии и Ирака, а также приняли пакет мер в поддержку Украины.

Они также согласовали общую позицию в отношении России, основа которой — оборона и диалог.