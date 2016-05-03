Тука: в ближайшие 2 года в Донбассе не будет условий для выборов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе в ближайшие полтора-два года не будет условий для проведения выборов, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Если я скажу (что выборы можно провести – ред.) — на протяжении не менее чем полтора-двух лет, это будет очень оптимистично. Выборы нужно и можно проводить, в первую очередь, по украинскому законодательству, обеспечивать доступ прессы, гарантировать безопасность всем участникам выборов. И много таких вещей, которые никто не может гарантировать. Ни о каких выборах в ближайшее время речи идти не может", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Тука отметил, что готов отстаивать мнение о невозможности проведения выборов в ближайшее время перед западными партнерами.

Накануне Тука заявил, что Киеву не удастся решить конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов высказали мнение, что выборы в Донбассе могут пройти в первой половине года.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

В обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства 24 февраля, говорится, что существует "перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке".