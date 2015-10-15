Компромат от Наливайченко: закулисный торг перед выборами - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о наличии очередного компромата на украинских чиновников. Он утверждает, что располагает информацией о якобы участии представителей "политической верхушки" в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.

При этом Наливайченко не назвал ни одной фамилии.

В то же время глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболевотметил, что экс-глава СБУ обратился в комитет с просьбой расследовать возможные злоупотребления в оффшорах народным депутатом Игорем Кононенко.

Закулисным торгом между людьми, которые ведут свои команды на выборы, назвал появление очередного компромата директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это не борьба с коррупцией, это тыканье пальцем в каких-то отдельных людей, чтобы отработать гонорары, решить свою задачу", — отметил эксперт.

По словам Рудякова, Наливайченко играет роль достаточно перспективную для себя.

"Выборы на носу. Значит нужно кого-то подвинуть, с кем-то поторговаться. Думаю, сейчас идет торг по каким-то персоналиям", — сказал эксперт.