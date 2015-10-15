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    Компромат от Наливайченко: закулисный торг перед выборами - эксперт

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    Закулисным торгом между людьми, которые ведут свои команды на выборы, назвал появление очередного компромата на украинских чиновников директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о наличии очередного компромата на украинских чиновников. Он утверждает, что располагает информацией о якобы участии представителей "политической верхушки" в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании.

    Наливайченко об офшорах нардепа от БПП. Видео
    112 Украина/Youtube
    Наливайченко об офшорах зампреда фракции БПП

    При этом Наливайченко не назвал ни одной фамилии. 

    В то же время глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболевотметил, что экс-глава СБУ обратился в комитет с просьбой расследовать возможные злоупотребления в оффшорах народным депутатом Игорем Кононенко.  

    Закулисным торгом между людьми, которые ведут свои команды на выборы, назвал появление очередного компромата директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Это не борьба с коррупцией, это тыканье пальцем в каких-то отдельных людей, чтобы отработать гонорары, решить свою задачу", — отметил эксперт.

    По словам Рудякова, Наливайченко играет роль достаточно перспективную для себя. 

    "Выборы на носу. Значит нужно кого-то подвинуть, с кем-то поторговаться. Думаю, сейчас идет торг по каким-то персоналиям", — сказал эксперт. 

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