МИД Украины протестует в связи с арестом в РФ экс-директора завода "Знамя"

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным Мосгорсудом приговором бывшему руководителю украинского оборонного завода "Знамя" Юрию Солошенко, осужденному за шпионаж.

Солошенко был задержан при попытке приобрести секретные комплектующие к ЗРК С-300. В среду Мосгорсуд приговорил 73-летнего обвиняемого в шести годам колонии строгого режима. Как сообщала защита, мужчина полностью признал вину и не собирается обжаловать приговор.

"Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с решением властей Российской Федерации приговорить к 6 годам лишения свободы 73-летнего гражданина Украины Юрия Солошенко, который в августе 2014 был арестован Федеральной службой безопасности РФ и обвиняется в шпионаже", — говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг.

В МИДе заявили, что содержание Солошенко под арестом в течение 14 месяцев, отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, недопуск к заключенному украинских консулов, проведения судебных слушаний в закрытом режиме "свидетельствуют о давлении на заключенного гражданина Украины".

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МИД Украины требует "освободить безосновательно осужденного Юрия Солошенко и других граждан Украины", говорится в сообщении.

По данным ФСБ РФ, это не первый случай пресечения органами безопасности попыток граждан Украины приобрести в России и вывезти контрабандным путем продукцию военного назначения. В частности, в декабре 2014 года из РФ был выдворен гражданин Украины Денис Данченко, якобы прибывший в Москву для незаконного приобретения секретных клистронов и магнетронов к С-300 и "Бук-М1". ЗРК семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. На базе ЗРК С-300 разработана новейшая система С-400, способная вести огонь как новыми ракетами, так и использовать боезапас своего предшественника.