наверх
10.03.201803:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД Украины протестует в связи с арестом в РФ экс-директора завода "Знамя"

    (обновлено: )37810
    Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, МИД требует "освободить безосновательно осужденного Юрия Солошенко и других граждан Украины".
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесенным Мосгорсудом приговором бывшему руководителю украинского оборонного завода "Знамя" Юрию Солошенко, осужденному за шпионаж.

    Флаг РФ
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Украина идет на юридическую войну с РФ из-за $3 млрд долга. Оценки экспертов

    Солошенко был задержан при попытке приобрести секретные комплектующие к ЗРК С-300. В среду Мосгорсуд приговорил 73-летнего обвиняемого в шести годам колонии строгого режима. Как сообщала защита, мужчина полностью признал вину и не собирается обжаловать приговор.

    "Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с решением властей Российской Федерации приговорить к 6 годам лишения свободы 73-летнего гражданина Украины Юрия Солошенко, который в августе 2014 был арестован Федеральной службой безопасности РФ и обвиняется в шпионаже", — говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг.

    В МИДе заявили, что содержание Солошенко под арестом в течение 14 месяцев, отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, недопуск к заключенному украинских консулов, проведения судебных слушаний в закрытом режиме "свидетельствуют о давлении на заключенного гражданина Украины".

    Читайте также: "Безграничная" Украина, план Мореля и перспективы урегулирования кризиса

    МИД Украины требует "освободить безосновательно осужденного Юрия Солошенко и других граждан Украины", говорится в сообщении.

    По данным ФСБ РФ, это не первый случай пресечения органами безопасности попыток граждан Украины приобрести в России и вывезти контрабандным путем продукцию военного назначения. В частности, в декабре 2014 года из РФ был выдворен гражданин Украины Денис Данченко, якобы прибывший в Москву для незаконного приобретения секретных клистронов и магнетронов к С-300 и "Бук-М1". ЗРК семейства С-300 считаются одними из самых мощных систем ПВО в мире. На базе ЗРК С-300 разработана новейшая система С-400, способная вести огонь как новыми ракетами, так и использовать боезапас своего предшественника.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине