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    Реальные реформы должны происходить на уровне местной власти - эксперт

    Тема:

    Избирательная кампания по местным выборам (338)

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    Большинство реформ сейчас происходит на уровне законодательства, до людей они еще не дошли, отметил член Национального совета реформ, соучредитель гражданской платформы "Нова Краина" Валерий Пекар.
    Чиновники. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украина внедрила лишь ограниченное количество системных реформ, а большинство принимаемых законопроектов дают косметический эффект. Об этом говорится в обзоре украинских реформ, опубликованном влиятельным аналитическим центром Carnegie Europe.

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    Реальные реформы должны происходить на уровне местной власти, считает член Национального совета реформ, соучредитель гражданской платформы "Нова Краина" Валерий Пекар.

    "Большинство реформ сейчас происходит на уровне законодательства, до людей они еще не дошли", — отметил Пекар эфире радиостанции Голос Столицы.

    Эксперт акцентирует, что от власти на местах зависит будут происходить реформы или нет.

    "Созданы новые институции, во власти появилось много специалистов, принято много законов, которые получили положительную оценку европейских экспертов. Реформы задумываются и принимаются наверху, а реализуются внизу. Скоро мы будем избирать местную власть, у которой и будем спрашивать: а где реформы? Именно на местах происходят реальные реформы", — прокомментировал Пекар.

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