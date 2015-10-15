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    Политика

    Порошенко: избрание Украины непостоянным членом СБ ООН это новые возможности

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    По словам Порошенко, "результаты голосования убедительно доказали мое утверждение о создании глобальной проукраинской коалиции", "это открывает перед Украиной новые возможности".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что избрание Украины непостоянным членом Совбеза ООН открывает перед страной новые возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

    Заседание Генассамблее ООН по выбору непостоянного члена Совбеза
    Видео UN Web TV
    Выборы непостоянных членов Совбеза ООН

    В четверг на Генассамблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года. По данным МИД страны, Украина уже трижды за время своего членства в ООН была непостоянным членом Совбеза.

    "Украина — член Совета Безопасности ООН. Результаты голосования убедительно доказали мое утверждение о создании глобальной проукраинской коалиции. Это открывает перед Украиной новые возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Поздравляю всех украинцев с этим событием", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Ранее, выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе стало очевидно, что послевоенная система безопасности не работает, а Совбез ООН неэффективен.

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