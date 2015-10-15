Крым считает себя вправе подать иск к Украине об упущенной выгоде

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Крым вправе подать к Украине встречный иск о взыскании упущенной выгоды и потребовать возмещение морального ущерба, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Андрей Козенко.

Ранее Украина подала против России иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием о взыскании ущерба за присоединение Крыма. Киев намерен судиться с Россией по каждому факту потери имущества в Крыму. Сумма убытков, указанная в первом иске, составляет более 1 триллиона гривен.

"Властям Украины стоить принять к сведению, что крымчане могут тоже подать ответный иск, в первую очередь, об упущенной выгоде, потому что все 23 года нахождения в составе Украины Крым не развивался, земли и имущество делили как только могли, ничего в Крым не вкладывали. То, что Крым находился в составе Украины все эти годы, никакой перспективы не было", — сказал Козенко.

Вице-спикер отметил, что предъявленные Украиной материальные претензии к России выглядят как желание выгодней продать Крым и нажиться.