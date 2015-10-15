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    Политика

    Участница АТО рассказала, чего больше всего не хватает ВСУ

    (обновлено: )19510
    Участница боевых действий в составе батальона "Айдар" подчеркнула, что "за те средства, которые они (руководство армии - ред.) тратят на продуктовое и материальное обеспечение, если бы они не крали, можно было бы прекрасно обеспечить армию".
    Тренировка спецназа ВСУ
    Facebook Пресс-центра АТО

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Армию можно обеспечить, если бы средства, выделенные на обеспечение ВСУ, не раскрадывались, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы участница боевых действий в составе батальона "Айдар" Виктория Дворецкая.

    Петр Порошенко на выставке военной техники о финансировании ВСУ
    Канал "112 Украина" в youtube
    ВИДЕО. Порошенко в День защитника Украины о финансировании ВСУ

    "Не хватает ума у руководства (армии — ред.). За те средства, которые они тратят на продуктовое и материальное обеспечение, если бы они не крали, можно было бы прекрасно обеспечить армию. Был такой форум, где говорили о женщинах в АТО, и пришла одна женщина-подполковник, она служит 18 лет. И она сказала ​​интересную фразу: "Вы ничего не сможете изменить. Если вы хотите быть в системе, то заходите в нее, служите, но сидите молча". Получается, вы не имеете права голоса, слова, права что-то менять. Как это вы будете что-то менять, если я здесь сижу 18 лет и мне так удобно? Мы на нее смотрели с большими глазами и понимали, что это и есть лицо нашей армии. У них такая логика", — отметила Дворецкая.

    Ранее она рассказала, есть ли у женщина возможность дослужиться до генерала в ВСУ.

    Подробнее о ситуации в ВСУ читайте здесь.

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