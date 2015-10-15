Эксперт: оформление документов военных АТО проходит очень медленно

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Председатель общественной организации "Юридическая сотня" Леся Василенко рассказала, что оформление документов воевавших в Донбассе проходит действительно очень медленно.

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Кроме того, она добавила, что для бойцов добровольческих батальонов статус участников боевых действий разрешено проставлять только с сентября 2015 года.

Боец добровольческого батальона "Донбасс" Петр Альябьев сообщил, что ему удалось получить статус участника боевых действий, но воспользоваться положенными по закону льготами оказалось сложнее.

"Бюрократическая машина работает по-старому – мне сказали принести целый ряд различных справок. Ходить за ними особо некогда, ведь я уже нашел себе работу. Да и не хватает терпения выстаивать в длинных очередях", – рассказал Альябьев.

Несмотря на свой статус, он не смог добиться ни выделения земельного участка, ни бесплатных лекарств для своего тяжело раненного товарища, хотя по закону оба ветерана имеют на это право.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

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Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

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Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.