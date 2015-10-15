Хорошие боевые машины остаются патрулировать Киев - участница АТО

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Хорошие боевые машины остаются патрулировать Киев, окрестности, и они доезжают только до штабов — в Краматорск, Артемовск, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы участница боевых действий в составе батальона "Айдар" Виктория Дворецкая.

Накануне в центре Киева на Михайловской площади президент Петр Порошенко открыл выставку военной техники.

"Наши производят хорошие "кугуары", но я лично за 14 месяцев в АТО видела его один раз. Есть вероятность, что эти хорошие боевые машины остаются патрулировать Киев, окрестности, они доезжают только до штабов, например, в Краматорск, в Артемовск. Тогда я не понимаю, зачем они. Почти на всех передовых позициях, там, где мы стояли, у нас были только волонтерские машины. Я недавно была в районе Горловки на крайнем посту, и ребята говорят, что у них только одна машина. У них один "жигуль" на всю позицию. И если что-то случится, им не на чем уехать. Эти все машины красивые – они на выставках. Очень мала вероятность того, что они дойдут именно туда, где нужны. Чаще всего эти машины дают батальонам, которые входят в состав МВД. А в ВСУ я таких случаев не знаю", — сказала Дворецкая.

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