В Украине начались совместные с Польшей военные учения ВВС

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В учениях задействованы шесть украинских боевых и транспортных самолетов, сообщает "Зеркало недели".

"На Ивано-Франковском военном аэродроме начались украинско-польские учения ВВС "Безопасное небо 2015". По легенде, украинские истребители вылетают на перехват самолета-нарушителя, который захватили боевики. Его роль выполняет польский транспортный самолет", — говорится в сообщении.

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"В соответствии с выделенными ресурсами, на сегодня заключено 32 договора с авиационными предприятиями Украины. Это даст возможность практически до конца года увеличить потенциал авиации на 10 процентов. Сегодня планируется еще 2 самолета Су-27 получить с авиационного завода. Процесс идет, процесс не останавливается. Этот вопрос сегодня один из основных — возвращение модернизированных, восстановленных самолетов в строй в авиационные бригады", — сказал начальник пресс-центра ВВС Украины Роман Юрчило.

Ранее на сайте Минобороны Украины сообщалось, что Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" провел совместные учения типа PASSEX с кораблями флотов США, Болгарии, Румынии и Турции в западной части Черного моря.