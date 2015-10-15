Украинский фрегат принял участие в учениях НАТО в Черном море

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" провел совместные учения типа PASSEX с кораблями флотов США, Болгарии, Румынии и Турции в западной части Черного моря, сообщается в четверг на сайте Минобороны Украины.

Согласно сообщению, участники маневров отработали взаимодействие в составе многонациональных тактических соединений в соответствии со стандартами НАТО.

"Украинский корабль вместе с эсминцем УРО "Портер" ВМС США, фрегатом "Верни" ВМС Болгарии, фрегатом "Регина Мария" и корветом "Макелариу" ВМС Румынии и фрегатом "Тургутрейс" ВМС Турции совершил плавание в ордерах, провел учения по противовоздушной обороне и проведению эмбарговой и досмотровой операций, а также противолодочное учение с привлечением имитатора подводной лодки", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, по мнению командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, участие украинского корабля в совместных учениях является свидетельством системного сотрудничества украинского флота с ВМС стран НАТО. Он отметил, что с начала года это уже третье учение типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля.