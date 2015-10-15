Кабмин: Украина в ЕСПЧ требует от РФ 1 трлн грн ущерба от потери Крыма

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Сумма ущерба от потери Крыма, которую Украина намерена требовать от РФ в ЕСПЧ, составляет более 1 триллиона гривен, сообщают в пресс-службе Кабинета министров.

В настоящее время против России поданы иски в ЕСПЧ с требованием о взыскании ущерба за присоединение Крыма к России. Ранее премьер-министр Украины Яценюк заявил, что Киев намерен судиться с Россией по каждому факту потери имущества в Крыму и заявил, что сумма убытков, указанная в первом иск составляет более 1 триллиона.

"Премьер-министр говорил о сумме в гривне", — пояснили в пресс-службе РИА Новости.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает юридическим вопросом требования Украины компенсировать ему ущерб за Крым, вопроса о компенсации нет на повестке дня.

В июле премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что государственный банк "Ощадбанк" подал иск против России на сумму около 15 миллиардов гривен, которые банк требует взыскать в связи с потерей имущества на полуострове.

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