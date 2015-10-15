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    Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск КПУ к Минюсту

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    На металлолом. Украина против советских памятников. (688)

    (обновлено: )406
    Своим иском КПУ пыталась обязать Минюст провести экспертизу "закона о декоммунизации", проверив его на соответствие требованиям Конвенции о защите прав человека, а также признать противоправным и отменить указ "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
    Петр Симоненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск Компартии Украины (КПУ) к Министерству юстиции, сообщила в четверг пресс-служба суда.

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    Ранее Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. При этом решение о лишении их юридического статуса должен принимать суд. КПУ подала четыре судебных иска: два иска о неправомерности решений Минюста, в соответствии с которыми партия признана не соответствующей "закону о декоммунизации", и два иска относительно бездеятельности ведомства. Бездеятельность Минюста, по мнению Компартии, заключается в том, что политсиле не предоставили предписания, чем именно КПУ не соответствует "закону о декоммунизации", и не провели проверку этого закона. Позднее суд объединил эти иски в одно производство.

    "Окружной административный суд города Киева отказал партии Украины в удовлетворении иска к Министерству юстиции Украины", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе суда отметили, что своим иском КПУ пыталась обязать Минюст провести экспертизу "закона о декоммунизации", проверив его на соответствие требованиям Конвенции о защите прав человека, а также признать противоправным и отменить указ "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".

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    Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики, вступил на Украине в силу в конце мая. Партиям был дан месячный срок, чтобы они привели свои уставы в соответствие с законом. Компартия Украины приняла решение не менять название и программу партии, как этого требует документ.

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