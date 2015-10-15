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    Эксперт прокомментировал референдум в Нидерландах по СА Украина-ЕС

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    Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу" (156)

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    Директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко отметил, что референдум, который хотят провести в Нидерландах, никак не повлияет на соглашение об ассоциации Украины с ЕС.
    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Нидерланды проведут референдум по поводу соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Он должен пройти в течение ближайших шести месяцев. При этом, если явка составит не меньше 30%, то правительство может принять к рассмотрению результаты референдума. Но не обязательно, поскольку это только рекомендации.

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    Примечательным является то, что при необходимых трехстах тысячах подписей за проведение референдума нидерландская избирательная комиссия получила почти 430 тысяч.

    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко сказал, что референдум, который намерены провести в Нидерландах, никак не повлияет на соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

    "Они решили провести опрос общественного мнения. Нидерланды демократическая страна и проведение референдума — это открытое действие. Нидерланды поддерживали вступление Украины в ЕС. Но ЕС сейчас переживает не лучшие времена. Внешней политикой, как правило, население не интересуется. Поэтому решения по ней принимают госорганы. Я не думаю, что к результатам референдума прислушается правительство Нидерландов. И это никак не повлияет на соглашение об ассоциации Украина-ЕС", — прокомментировал эксперт.

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