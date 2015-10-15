Силовики в четверг начнут трехдневный отвод минометов

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КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Силовики начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области в четверг, сообщил представитель пресс-центра спецоперации в Луганской области Руслан Ткачук.

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"Сегодня, согласно плану, на луганском направлении начинается третья очередь отвода вооружение. В рамках дополнений к минским соглашениям украинские военнослужащие будут отводить от линии разграничения на расстояние не менее 15 километров 82-миллиметровые минометы. Этот этап продлится три дня при постоянном мониторинге наблюдателей ОБСЕ. Приглашены к работе представители СМИ", — сказал Ткачук на своем сайте.

Он также отметил, что в течение суток на луганском и артемовском (Попаснянский район) направлениях — перемирие. По его словам, не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.