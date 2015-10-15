Мочанов: во власть пришли на крови Майдана, а совестью не обзавелись

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Волонтер и общественный активист Алексей Мочанов не видит перспектив у действующей власти и не верит в то, что кровавые события на Майдане Незалежности в Киеве будут объективно расследованы, заявил он изданию "Гордон".

Так он прокомментировал обыски 12 октября в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины Александра Сыча в Ивано-Франковске и в квартире другого заместителя председателя "Свободы" Игоря Янкива во Львове. Их проводили представители Генпрокуратуры в сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Сыч и Янкив заявили, что обыски осуществлялись по делу о событиях времен Майдана в 2014 году, хотя эту информацию опровергли в Генпрокуратуре.

"То, что сейчас происходит, называется не правосудием, а по-прежнему является карманным вариантом силовых структур – попытка выстроить вертикаль, чтобы все всех боялись и чувствовали, что ни у кого нет индульгенции. Эти люди пришли на плечах и крови Майдана, но совестью так и не обзавелись, поэтому у этой власти перспектив в стране не вижу", – сказал Мочанов, добавив, что генпрокурор Украины Виктор Шокин должен оставить свой пост.

"Я не являюсь симпатиком "Свободы"… Но то, что сейчас происходит, мне кажется абсолютным сведением политических счетов… Люди очень слабо верят в то, что полтора года никто ничего не знал, а тут вдруг надо немедленно назначить виновных и решили, что сейчас расстреливала людей на Майдане "Свобода", а что потом – не понятно", – сказал волонтер.