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    Политика

    Шкиряк назвал "горячие" точки на местных выборах

    Тема:

    Избирательная кампания по местным выборам (338)

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    По мнению советника главы МВД, это Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области. Для охраны общественного порядка во время избирательного процесса может быть привлечено около 85 тысяч правоохранителей.
    Зорян Шкиряк
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Наиболее "горячими" точками на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, могут стать Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области; 14 октября подразделения МВД перешли на усиленный режим дежурства по всей территории страны, написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

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    "Предварительно, наиболее "горячими" точками в избирательной гонке могут стать Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области. И соответственно, города Одесса, Днепропетровск, Харьков", — сообщил советник главы МВД.

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    По его словам, для охраны общественного порядка во время избирательного процесса может быть привлечено около 85 тысяч правоохранителей, добавив, что силовики будут "жестко и адекватно" реагировать на любые попытки дестабилизации внутренней ситуации в рамках проведения избирательной кампании.

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    Ранее Кабинет министров запретил органам государственной власти проводить проверки средств массовой информации перед местными выборами, запланированными на 25 октября. До этого постановление о запрете проверок СМИ перед выборами было поставлено на рассмотрение парламента, но для его принятия не хватило голосов — инициатива не набрала даже 200 голосов, при необходимом минимуме в 226.

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