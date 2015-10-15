Шкиряк назвал "горячие" точки на местных выборах

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Наиболее "горячими" точками на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, могут стать Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области; 14 октября подразделения МВД перешли на усиленный режим дежурства по всей территории страны, написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Предварительно, наиболее "горячими" точками в избирательной гонке могут стать Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская области. И соответственно, города Одесса, Днепропетровск, Харьков", — сообщил советник главы МВД.

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По его словам, для охраны общественного порядка во время избирательного процесса может быть привлечено около 85 тысяч правоохранителей, добавив, что силовики будут "жестко и адекватно" реагировать на любые попытки дестабилизации внутренней ситуации в рамках проведения избирательной кампании.

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Ранее Кабинет министров запретил органам государственной власти проводить проверки средств массовой информации перед местными выборами, запланированными на 25 октября. До этого постановление о запрете проверок СМИ перед выборами было поставлено на рассмотрение парламента, но для его принятия не хватило голосов — инициатива не набрала даже 200 голосов, при необходимом минимуме в 226.