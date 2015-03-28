наверх
10.03.201802:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко о захвате "Укрнафты": повторения хаоса больше не будет

    Тема:

    Отставка Коломойского. Что дальше. (255)

    (обновлено: )28202
    Все охранные компании, сотрудники которых участвовали в захвате здания ПАО "Укрнафта", были лишены лицензии. Также было изъято оружие, заявил президент.
    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Все охранные компании, участвовавшие в захвате здания украинской компании "Укрнафта", лишены лицензии, сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью ICTV в субботу.

    Драка под Укрнафтой с участием народного депутата Найема. Видео
    Канал на Youtube Буквы Ком
    Под "Укрнафтой" произошла потасовка с участием нардепа

    В 22 марта депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко написал на своей странице в Facebook, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 42% акций компании, "баррикадируется в "Укрнафте", а само здание в Нестеровском переулке обносят железными решетками. Корреспондент телеканала "112 Украина" сообщал о присутствии порядка 15 человек в камуфляжной форме у здания "Укрнафты".

    "Все охранные компании, сотрудники которых участвовали в захвате здания ПАО "Укрнафта", были лишены лицензии. Также было изъято оружие", — приводятся на сайте президента выдержки из интервью Порошенко телеканалу.

    "Мы не позволим больше повторения хаоса ни в Киеве, ни в любом другом городе", — сказал Порошенко.

    В среду президент Петр Порошенко отправил в отставку Игоря Коломойского с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. За Коломойским в отставку ушли и его заместители. И.о. губернатора назначен Василий Резниченко.

    Смотрите фотоленту: Прощальный банкет команды Коломойского

    Отношения между Коломойским и властями Украины обострились после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому.

    Читайте также: Обнародована аудиозапись угроз Коломойского захватить "Укртрансгаз"

    Однако государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", отстранило Лазорко от полномочий председателя правления. После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине