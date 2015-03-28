Порошенко: руководителей госпредприятий будут выбирать на открытом конкурсе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Руководителей всех госпредприятий в Украине, в том числе "Укрнафты", "Укртранснафты", будут выбирать на открытом конкурсе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Назначение руководителей будет проходить на открытом конкурсе, это касается "Укрнафты", "Укртранснафты" и всех госпредприятий", — сказал Порошенко в интервью ICTV.

Он напомнил, что Рада проголосовала за закон (50% плюс одна акция), который возвращает контроль государству над предприятиями.

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Напомним, конфликт между украинскими властями и олигархом Игорем Коломойским обострился после того, как Верховная Рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах, которые лишили его контроля над компанией "Укрнафта". Кроме того, разногласия возникли в связи со сменой руководства компании "Укртранснафта". До недавнего времени ее возглавлял Александр Лазорко, которого считают близким к Коломойскому. Однако в прошлый четверг государство, являющееся единственным акционером "Укртранснафты", сняло с Лазорко полномочия председателя правления. После этого в сопровождении вооруженной охраны Коломойский прибыл в офис компании, чтобы вступиться за Лазорко, где у него возник конфликт с журналистами. Вслед за этим инцидентом Порошенко объявил выговор Коломойскому за нарушение правил профэтики.

Позже глава Украины подписал указ об освобождении Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации.