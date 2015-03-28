СМИ: Коломойский улетел в Женеву и участия в вече не принимал

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский улетел в Женеву и участия в вече, которое проходило в субботу в Днепропетровске, не принимал, сообщает "Буквы".

Между тем ранее организаторы мероприятия сообщали, что экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года на этом вече.

В субботу на площади в городе собрались около 1,5 тысячи человек. За сценой было много бойцов из зоны спецоперации, а само вече усиленно охраняла милиция.

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Также сообщалось, что в связи с информацией о подготовке возможного теракта и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные.

В среду президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации. Новым главой области стал уже бывший запорожский губернатор Валентин Резниченко. Порошенко накануне выразил уверенность, что дестабилизации ситуации в Днепропетровской области после отставки Коломойского не произойдет.