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    СМИ: Коломойский улетел в Женеву и участия в вече не принимал

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    Вече в Днепропетровске за Коломойского (16)

    (обновлено: )266010
    Ранее организаторы мероприятия сообщали, что экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года на этом вече.
    Игорь Коломойский на прощальной вечеринке
    Новое время

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский улетел в Женеву и участия в вече, которое проходило в субботу в Днепропетровске, не принимал, сообщает "Буквы".

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    Между тем ранее организаторы мероприятия сообщали, что экс-губернатор Днепропетровской области и его команда отчитаются о своей работе в течение года на этом вече. 

    В субботу на площади в городе собрались около 1,5 тысячи человек. За сценой было много бойцов из зоны спецоперации, а само вече усиленно охраняла милиция.

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    Также сообщалось, что в связи с информацией о подготовке возможного теракта и задержанием его возможного исполнителя, меры безопасности в Днепропетровске были предприняты беспрецедентные.

    В среду президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской обладминистрации. Новым главой области стал уже бывший запорожский губернатор Валентин Резниченко. Порошенко накануне выразил уверенность, что дестабилизации ситуации в Днепропетровской области после отставки Коломойского не произойдет.

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