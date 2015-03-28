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    Филатов: мы нарушали закон, но не пустили общего врага в Днепропетровск

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    Вече в Днепропетровске за Коломойского (16)

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    Бывший заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации заявил, что команда Коломойского вооружала батальоны, спасала раненых и освобождала пленных.
    Борис Филатов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации, народный депутат Борис Филатов выступил на сцене в ходе народного вече в Днепропетровске, где перечислил заслуги команды бывшего губернатора Игоря Коломойского.

    Народное вече в Днепропетровске
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    "Мне не надо говорить много о том, что мы сделали. Потому, что каждый из вас знает то, что мы сделали. Мы не пустили в наш общий дом врага, как в Луганске и Донецке. Мы не позволили взрываться на наших улицах бомбам, как в Одессе и Харькове", — написал он на своей странице в Facebook, где опубликовал текстовый вариант своей речи на митинге.

    По его словам, команда Коломойского вооружала батальоны, спасала раненых и освобождала пленных.

    "Не задумываясь о своем благосостоянии, мы тратили на борьбу миллионы собственных денег. В то время, когда другие сидели в кустах и ждали чья возьмет", — подчеркнул Филатов.

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    При этом он признал, что "очень часто мы нарушали закон, но Господь Бог и Украина рассудят нас".

    В настоящее время на центральной площади в Днепропетровске проходит митинг, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Он начался в 17:00, несмотря на непогоду. Вече собрало около 1,5 тыс человек.

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