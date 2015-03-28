Украинская оппозиция создает свой "теневой кабмин"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" намерена во вторник представить свое "теневое правительство", сообщил заместитель главы фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Александр Вилкул.

"Люди говорят, что действия сегодняшней власти, особенно заседания правительства, с каждым днем все грустнее и смешнее любых шоу и сериалов. То они друг друга сажают, потом выпускают, потом обвиняют в воровстве 7,5 миллиардов. Но ничего не меняется, жизнь украинцев становится все хуже. Поэтому уже во вторник будет представлено оппозиционное правительство. Как вице-премьер-министр я буду заниматься в нем вопросами промышленности, новой индустриализации и восстановления Донбасса", — цитирует Вилкула в субботу пресс-служба его партии.

По его словам, оппозиционным премьер-министром будет Борис Колесников. Вице-премьером по социальной политике и пенсионной реформе станет Наталия Королевская. Вице-премьером, обеспечивающим контроль над деятельностью правоохранительных органов, — будет Вадим Рабинович. Министром иностранных дел — Константин Грищенко, министром экономического развития и торговли — Евгений Мураев, министром социального обеспечения — Михаил Папиев, а министром внутренних дел и чрезвычайных ситуаций будет Константин Стогний.

Ранее партия "Оппозиционный блок" назвала работу Верховной Рады Украины неэффективной и считает, что она должна быть распущена.