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    Порошенко предложил генеральские погоны воевавшим командирам бригад

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

    (обновлено: )38302
    По словам Порошенко, "командиры бригад, которые себя хорошо зарекомендовали, им предложены генеральские должности, работа в Генштабе".
    Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил генеральские погоны и место в Генштабе более 40 командирам бригад, участвовавшим в спецоперации в Донбассе.

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    Associated Press Mstyslav Chernov
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    "Командиры бригад, которые себя хорошо зарекомендовали, им предложены генеральские должности, работа в Генштабе", — сказал Порошенко в интервью ICTV.

    В понедельник, 23 марта, украинский президент во время встречи с командирами бригад и батальонов вооруженных сил Украины высказал мнение, что украинским силовикам удалось переломить ситуацию во время боевых действий, и это была большая политическая победа. По его словам, это выразилось в том, что были сведены к нулю попытки создать "котел", при этом ставилась задача дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Он отметил, что верит командирам украинских военных подразделений и руководству вооруженных сил, которые не позволили это осуществить.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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