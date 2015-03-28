Самолет с останками жертв крушения Boeing вылетел из Харькова в Нидерланды

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Самолет с останками жертв крушения малайзийского Boeing 777 отправили из Харькова в Нидерланды в субботу, сообщает пресс-служба харьковской областной администрации.

Самолет малайзийской авиакомпании Boeing 777, следовавший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту находились 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, все погибли.

"28 марта на летном поле международного аэропорта "Харьков" прошла церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа, которые летели рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур", — говорится в сообщении.

После церемонии прощания борт, на который с почестями внесли три гроба с останками погибших в авиакатастрофе, вылетел из харьковского аэропорта в Эйндховен (Нидерланды).

"Сегодня мы отправили 800 фрагментов останков тел, найденных на этой неделе. Всего на борту находилось 298 человек. На сегодняшний день идентифицировано 296 жертв. Это один из самых высоких показателей, который был в истории идентификаций подобного рода. Со своей стороны харьковская облгосадминистрация оказывает всяческую помощь в поиске останков жертв. Надеемся, что теперь в Голландии смогут идентифицировать всех погибших, а затем останки будут преданы земле", — заявил врио замглавы харьковской областной администрации Вадим Глушко.

По его словам, иностранные специалисты еще остаются работать в зоне, где авиалайнер потерпел крушение, пока не будут идентифицированы останки всех погибших. Представители ДНР не препятствуют работе экспертов.