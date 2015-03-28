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    Политика

    Суд освободил Стоецкого из-под стражи

    (обновлено: )51801
    Соответствующее постановление во время перерыва в судебном заседании объявил прокурор. Однако заседание по избранию ему меры пресечения продолжается.
    Василий Стоецкий. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В субботу Печерский районный суд Киева освободил бывшего первого заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого из-под стражи из-за истечения срока задержания, передает корреспондент УНН.

    Сергей Бочковский
    УНИАН
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    Соответствующее постановление во время перерыва в судебном заседании объявил прокурор. Однако заседание по избранию ему меры пресечения продолжается.

    Учитывая вынесенное решение, Стоецкий с адвокатом Станиславом Цветинским вышел на улицу для дачи интервью журналистам.

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    Сотрудники милиции в среду прямо на заседании правительства задержали экс-главу ГСЧС Сергея Бочковского и его первого заместителя по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Подозреваемых вывели из зала заседаний кабмина в наручниках. В пятницу Бочковский был арестован до 23 мая с возможностью внесения залога в 1,184 миллиона гривен.

    Также сообщалось, что защита Бочковского будет обжаловать решение суда о его аресте.

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