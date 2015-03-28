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    Симоненко назвал украинскую власть "террористической диктатурой"

    Тема:

    Возможность запрета Компартии в Украине (102)

    (обновлено: )171283
    По его мнению, война в Украине ведется в интересах олигархов. Он считает, что невозможно добиться мира без смены политического режима и установления власти трудящихся.
    Лидер Компартии Украины Петр Симоненко
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко назвал украинские власти "террористической диктатурой", сообщается на сайте КП РФ.

    Митинг за запрет Компартии Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Это террористическая диктатура компрадорской буржуазии", — заявил он в ходе выступления на пленуме партии. 

    По его мнению, война в Украине ведется в интересах олигархов. Он считает, что невозможно добиться мира без смены политического режима и установления власти трудящихся.

    Власти с минувшего года через суд добиваются запрета Компартии. Так, Министерство юстиции и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева 8 июля 2014 с иском о запрете на территории Украины Коммунистической партии. Киевский апелляционный суд 24 декабря отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии и направил это дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения. Таким образом, суд снова вернулся к рассмотрению дела о запрете деятельности Коммунистической партии Украины.

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