Симоненко назвал украинскую власть "террористической диктатурой"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко назвал украинские власти "террористической диктатурой", сообщается на сайте КП РФ.

"Это террористическая диктатура компрадорской буржуазии", — заявил он в ходе выступления на пленуме партии.

По его мнению, война в Украине ведется в интересах олигархов. Он считает, что невозможно добиться мира без смены политического режима и установления власти трудящихся.

Власти с минувшего года через суд добиваются запрета Компартии. Так, Министерство юстиции и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева 8 июля 2014 с иском о запрете на территории Украины Коммунистической партии. Киевский апелляционный суд 24 декабря отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии и направил это дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения. Таким образом, суд снова вернулся к рассмотрению дела о запрете деятельности Коммунистической партии Украины.