Киев готов обменять пленных в ближайшее время - Тандит

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Украинская сторона подготовила группы людей, которых готова обменять в ближайшее время на своих воинов, сообщил председатель Центра содействия освобождению пленных и заложников при украинских силовых структурах Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Власти ДНР накануне сообщили, что обмен пленными не возобновится, пока Киев нарушает минские договоренности. Ополченцы также неоднократно заявляли, что 70% переданных Киевом властям ДНР пленных являются гражданскими лицами.

"Мы надеемся, что в ближайшее время тоже будет проходить процесс, когда мы будем освобождать наших ребят. С нашей стороны Украина подготовилась, мы в нескольких областных центрах сосредоточили группы людей, которых мы готовы отдать, чтобы забрать наших воинов", — сказал Тандит.

По его словам, в заложниках у ополченцев остаются около 400 человек. "Если говорить о заложниках, то их около 400 человек, чуть меньше уже, потому что их каждый день выводят наши ребята оттуда, это не только военные, это и Нацгвардия, и добровольческие батальоны, это и гражданские", — рассказал Тандит.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.