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    Политика

    Яценюк считает, что в Киеве нет раскола во власти

    (обновлено: )23910
    Также, по мнению премьер-министра Арсения Яценюка, минские договоренности, в результате которых в стране наступило перемирие, было "плохим, но необходимым" решением.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Associated Press Francois Lenoir

    МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Арсений Яценюк в интервью Associated Press заявил, что никаких разногласий в рядах киевской власти нет.

    "Мы целиком и полностью едины. Мы плывем в одной лодке и мы не собираемся тонуть. Мы хотим плыть", — заявил политик.

    Ранее ряд СМИ сообщал о возможных разногласиях между некоторыми представителями нынешней украинской власти — в частности, между Яценюком и президентом Петром Порошенко. Кроме того, согласно недавним заявлениям украинских политологов, недовольство премьер-министром и другими политиками Украины страны растет.

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    Загружено: 27.03.2015 в 13:13

    Премьер также признал, что минские договоренности, в результате которых в стране наступило перемирие, было "плохим, но необходимым" решением.

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