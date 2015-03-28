Яценюк считает, что в Киеве нет раскола во власти

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Арсений Яценюк в интервью Associated Press заявил, что никаких разногласий в рядах киевской власти нет.

"Мы целиком и полностью едины. Мы плывем в одной лодке и мы не собираемся тонуть. Мы хотим плыть", — заявил политик.

Ранее ряд СМИ сообщал о возможных разногласиях между некоторыми представителями нынешней украинской власти — в частности, между Яценюком и президентом Петром Порошенко. Кроме того, согласно недавним заявлениям украинских политологов, недовольство премьер-министром и другими политиками Украины страны растет.

Уряд пропонує суттєво посилити кримінальну відповідальність корупціонерів Загружено: 27.03.2015 в 13:13

Премьер также признал, что минские договоренности, в результате которых в стране наступило перемирие, было "плохим, но необходимым" решением.