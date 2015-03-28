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    Арест обвиняемых по делу событий 2 мая в Одессе продлили

    Тема:

    Столкновения в Одессе (333)

    (обновлено: )39710
    Ходатайство, поданное представителем государственного обвинения, о продлении на 60 суток содержания под стражей группы подсудимых, причастных к массовым беспорядкам 2 мая, признали мотивированным.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство государственного обвинения о продлении на 60 суток содержания под стражей группы подсудимых, обвиняемых в причастности к массовым беспорядкам в городе 2 мая 2014 года, сообщает украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу суда.

    "Коллегия судей под председательством Дмитрия Передерко признала мотивированным и удовлетворила ходатайство, поданное представителем государственного обвинения, о продлении на 60 суток содержания под стражей группы подсудимых, причастных к массовым беспорядкам 2 мая", — сообщили в суде.

    Смотрите также: Взрыв в Одессе: разрушенный фасад и выбитые стекла

    На предыдущем, январском заседании коллегия судей Малиновского райсуда признала мотивированными доводы прокурора Александра Шевченко, который просил оставить на 60 суток под стражей 10 подсудимых по делу о массовых беспорядках 2 мая.

    обком кпу

    Загружено: 25.03.2015 в 02:28

    Слушание уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых прокуратурой в массовых беспорядках, которые привели к человеческим жертвам, началось в ноябре в Приморском райсуде Одессы. Всего в уголовном производстве фигурируют 24 гражданина Украины, России, Белоруссии.

    Второго мая 2014-го проводившаяся на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана" акция обернулась трагедией после того, как против них выступили "Правый сектор" и футбольные "ультрас". Несколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в здании Дома профсоюзов, в котором они попытались укрыться. По официальным данным, в пожаре погибли около 50 человек, всего пострадавших — более 250.

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