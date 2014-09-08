Блок Порошенко ведет с Яценюком переговоры о совместном участии в выборах

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Лидер партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что его политическая сила ведет переговоры с премьером Арсением Яценюком о совместном участии в парламентских выборах 26 октября.

На съезде партии президента Украины Петра Порошенко "Солидарность" 27 августа было принято решение переименовать ее в "Блок Петра Порошенко", а возглавил политическую силу президентский советник Юрий Луценко. В понедельник портал LB.ua со ссылкой на источник в партии сообщил, что Яценюк возглавит список партии на выборах. РИА Новости Украина Егор Луканин Украинцы изберут "короткий" парламент

"Мы сегодня ведем очень тесные переговоры, ежедневные, многочасовые с господином Яценюком, с господином Кличко (Виталий Кличко, лидер партии "УДАР") и предлагаем (сотрудничество) другим политическим силам. На сегодняшний день мы близки к результату, хотя бы потому что 15 сентября завершается возможность выдвижения кандидатом в депутаты",- сказал Луценко в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV.

По его словам, на этой неделе на съезде партии будет объявлено, в каком формате Блок Порошенко будет участвовать в предстоящих выборах. Луценко добавил, что не знает, под каким номер будет в списке пропрезидентской силы.

"Я практически уверен, что я не буду первым номером в списке, хотя возглавляю эту партию. Готов, например, занять 100-е место, поскольку уверен, что эта партия может провести 100 депутатов, если все демократы объединятся", — добавил Луценко. Всего украинский парламент насчитывает 450 человек.

Ранее сообщалось, что Яценюк и спикер парламента Александр Турчинов, несколько месяцев исполнявший президентские полномочия, покинули партию "Батькивщина" из-за разногласий с ее лидером Юлией Тимошенко.