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    Силовики заявили, что обменяли 20 военных на одного ополченца

    Тема:

    Восток Украины: обмен пленными (293)

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    Один из пунктов подписанного в пятницу в Минске протокола о прекращении огня на Украине касается обмена пленными по формуле "всех на всех".
    Пленные украинские солдаты и ополченец в камере в Старобешево
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Cиловики заявили, что в понедельник обменяли 20 украинских пленных на одного ополченца согласно протоколу, подписанному представителями контактной группы в пятницу в Минске.

    После обстрела в Донецке
    Associated Press Sergei Grits
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    Один из пунктов подписанного в пятницу в Минске протокола о прекращении огня на Украине касается обмена пленными по формуле "всех на всех". Ранее премьер "ДНР" Александр Захарченко заявил журналистам, что передача пленных со стороны самопровозглашенной "Донецкой народной республики" должна состояться уже в субботу, а со стороны Киева — в понедельник. 

    В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил в понедельник на брифинге, что в рамках реализации мирного плана президента Петра Порошенко 8 сентября освобождены 20 украинских граждан и установлено местонахождение еще более 100 украинских военных, попавших в плен к ополченцам.

    "Сегодня состоялся обмен военнопленными. За одного представителя террористов домой вернутся 20 военнослужащих вооруженных сил Украины", — сообщает в понедельник пресс-центр спецоперации.

    В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18.00 пятницы. Однако стороны конфликта обмениваются взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

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