Киев договорился о прямых поставках оружия из стран НАТО - Порошенко

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко утверждает, что ему удалось договориться с рядом стран НАТО о прямых поставках на Украину современного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"С рядом стран НАТО удалось договориться о прямых поставках современного оружия, которая поможет нам защититься и победить. Хотя мы рассчитываем только на себя, но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь. И мы ее получим", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

При этом в воскресенье советник президента Украины Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии.

Все эти страны впоследствии опровергли это заявление.