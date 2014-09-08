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    Политика

    Киев договорился о прямых поставках оружия из стран НАТО - Порошенко

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (322)

    (обновлено: )85911
    Президент заявил, что "рассчитываем только на себя, но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь".
    Президент Украины Петр Порошенко
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко утверждает, что ему удалось договориться с рядом стран НАТО о прямых поставках на Украину современного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

    Саммит НАТО в Уэльсе
    Associated Press Virginia Mayo
    ФОТОЛЕНТА. Саммит НАТО в Уэльсе. Официальные лица

    "С рядом стран НАТО удалось договориться о прямых поставках современного оружия, которая поможет нам защититься и победить. Хотя мы рассчитываем только на себя, но нам жизненно необходима финансовая и техническая военная помощь. И мы ее получим", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

    При этом в воскресенье советник президента Украины Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии.

    Все эти страны впоследствии опровергли это заявление.

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