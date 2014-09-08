СНБО установил, где находятся более 100 попавших в плен военных

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что установлено местонахождение еще более 100 украинских военных, попавших в плен к ополченцам.

"В рамках реализации мирного плана президента Петра Порошенко сегодня, 8 сентября, освобождены 20 украинских граждан. Установлено место удержания более 100 украинских военных", — заявил Лысенко на брифинге в понедельник.

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня, а также об обмене пленными.