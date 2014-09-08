наверх
10.03.201803:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    СНБО установил, где находятся более 100 попавших в плен военных

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    131
    По словам Андрея Лысенко, в рамках реализации мирного плана президента Петра Порошенко сегодня, 8 сентября, освобождены 20 украинских граждан.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что установлено местонахождение еще более 100 украинских военных, попавших в плен к ополченцам.

    "В рамках реализации мирного плана президента Петра Порошенко сегодня, 8 сентября, освобождены 20 украинских граждан. Установлено место удержания более 100 украинских военных", — заявил Лысенко на брифинге в понедельник.

    В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня, а также об обмене пленными.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине