Военные в полном объеме соблюдают режим прекращения огня - СНБО

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военные в полном объеме соблюдают режим прекращения огня на востоке Украины, открывая огонь в ответ лишь в случае угрозы их жизни, заявил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Украинские военные соблюдают режим прекращения огня, однако в случае прямой угрозы для их жизни они открывают огонь в ответ. Они занимают свои позиции, которые занимали еще в пятницу, то есть до подписания протокола в Минске", — сказал Лысенко на брифинге в понедельник.

Вице-премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин заявил в воскресенье РИА Новости, что ополчение "ДНР" и "ЛНР" намерено твердо придерживаться минских договоренностей о прекращении огня. При этом в штабе ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в понедельник заявляли, что подразделения вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, среди мирных жителей и ополченцев есть раненые.