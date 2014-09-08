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    Военные в полном объеме соблюдают режим прекращения огня - СНБО

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )7001
    "Украинские военные соблюдают режим прекращения огня, однако в случае прямой угрозы для их жизни они открывают огонь в ответ", - сказал Лысенко на брифинге в понедельник.
    Лагерь украинских военных под Луганском. Архивное фото
    REUTERS Валентин Огиренко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военные в полном объеме соблюдают режим прекращения огня на востоке Украины, открывая огонь в ответ лишь в случае угрозы их жизни, заявил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

    После обстрела в Донецке
    Associated Press Sergei Grits
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    "Украинские военные соблюдают режим прекращения огня, однако в случае прямой угрозы для их жизни они открывают огонь в ответ. Они занимают свои позиции, которые занимали еще в пятницу, то есть до подписания протокола в Минске", — сказал Лысенко на брифинге в понедельник.

    Вице-премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин заявил в воскресенье РИА Новости, что ополчение "ДНР" и "ЛНР" намерено твердо придерживаться минских договоренностей о прекращении огня. При этом в штабе ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в понедельник заявляли, что подразделения вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, среди мирных жителей и ополченцев есть раненые.

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