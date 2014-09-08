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    В Польше опровергли информацию о поставках вооружения в Украину

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (322)

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    Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что не было таких договоренностей на саммите Североатлантического альянса, а НАТО выразило только "поддержку для Украины и волю к сотрудничеству".
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости, Леонид Свиридов. Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о том, что Варшава будет поставлять вооружение в Украину.

    В воскресенье советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность о поставках современного оружия из США, Франции, Польши, Норвегии и Италии в Украину.

    Позже агентство Рейтер, сославшись на высокопоставленного американского чиновника, опровергло информацию о поставках оружия из США. Аналогичным образом опровергла эту информацию Норвегия.

    "Не подтверждаю эту информацию. Не существует каких-либо договоренностей, достигнутых на саммите НАТО, касающихся поставок современного вооружения из Польши в Украину", — заявил пресс-секретарь министерства обороны Польши полковник Яцек Соньта.

    "Вероятнее всего, советник президента Украины говорил о своих планах на будущее", — отметил официальный представитель польского оборонного ведомства.

    Министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк написал в своем микроблоге в Twitter, что не было таких договоренностей на саммите Североатлантического альянса, а НАТО выразило только "поддержку для Украины и волю к сотрудничеству".

    Ранее сообщалось, что главы стран НАТО помогут Украине усовершенствовать вооруженные силы.

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