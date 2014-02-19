Пресс-служба Януковича: власть и оппозиция договорились о перемирии

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович завершил встречу с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, по ее итогам было объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации обстановки, подтвердила пресс-служба главы государства.



"По результатам встречи стороны объявили о: 1. перемирии, 2. начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира", - говорится в сообщении.



Ранее об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины" со ссылкой на Яценюка.



Во встрече также участвовали председатель Верховной рады Владимир Рыбак и члены рабочей группы по преодолению кризиса - глава и замглавы администрации президента Андрей Клюев и Андрей Портнов и исполняющая обязанности министра юстиции Елена Лукаш.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.