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    Пресс-служба Януковича: власть и оппозиция договорились о перемирии

    Тема:

    Переговоры власти и оппозиции по урегулированию кризиса (172)

    (обновлено: )19
    Президент Украины Виктор Янукович завершил встречу с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, по ее итогам было объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации обстановки.
    Администрация президента Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович завершил встречу с лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, по ее итогам было объявлено о перемирии и начале переговоров для стабилизации обстановки, подтвердила пресс-служба главы государства.

    "По результатам встречи стороны объявили о: 1. перемирии, 2. начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира", - говорится в сообщении.

    Ранее об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины" со ссылкой на Яценюка.

    Во встрече также участвовали председатель Верховной рады Владимир Рыбак и члены рабочей группы по преодолению кризиса - глава и замглавы администрации президента Андрей Клюев и Андрей Портнов и исполняющая обязанности министра юстиции Елена Лукаш.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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